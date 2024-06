Pappel Berlin Mittwoch, 26.06.2024 | 17:32 Uhr

Es sollte mal lieber geregelt werden überall mit Karte zahlen zu können.

Ich komme grad aus dem skandinavienurlaub da konnte ich an jeder kleinen Bude mit Karte bezahlen. In Berlin ist das längst nicht möglich vor allen Dingen nicht in spätis und vielen Restaurants.

Fragt sich warum wir diese Debatte nicht führen wieviel dort am Finanzamt vorbei verdient wird