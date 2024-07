Der Spitzenkandidat der Brandenburger CDU, Jan Redmann, ist betrunken auf einem E-Scooter unterwegs. Er wird erwischt – und sucht den schnellen Weg in die Öffentlichkeit. Gut so. Und doch fraglich, ob ihm das helfen wird. Von Hanno Christ

Der Jurist Jan Redmann ist bekannt dafür, dass er es genau nimmt und wenig dem Zufall überlässt. In der über lange Zeit zerstrittenen CDU hat er mit dieser Tugend weit gebracht: Über Jahre ist er kluge Wege gegangen, die ihn zum Fraktions- und Landesvorsitzenden geführt haben. Nun will er auch Dietmar Woidke als Ministerpräsident ablösen. Fraglich, wer nun sein härtester Konkurrent ist: der SPD-Mann, die AfD – oder doch er selbst mit einer ungewohnten Fahrlässigkeit?

Redmann hat die Flucht nach vorne angetreten, mit rascher Transparenz. Schon 14 Stunden nachdem er gepustet hatte, hatte er die Pressemitteilung verschickt, mit der er den Vorfall publik machte. Früher oder später aber – davon konnte er ausgehen – wäre es sowieso rausgekommen. Redmann bereut die Alkoholfahrt, gesteht einen Fehler ein, will die erforderliche Strafe zahlen, lobt die Polizei für ihre Arbeit. Er sei auch nicht fehlerfrei, schreibt er - und will als Spitzenkandidat weitermachen. Es ist eigentlich ein Krisenmanagement aus dem Bilderbuch. Trotzdem ist fraglich, wieviel Strecke Redmann mit so einer Bürde noch machen kann.

Wer in die politische Geschichte Brandenburgs zurückschaut, der wird sehen, dass Politiker schon aus geringfügigeren Vergehen ihren Posten räumen mussten, etwa weil sie gelegentlich unzulässig den Fuhrpark der Landesregierung genutzt hatten. Retten könnte Redmann die Beinfreiheit, kein Mitglied des Kabinetts zu sein. Wäre er an der Stelle seines CDU-Polizeiministers oder seines CDU-Verkehrsministers, der vor Alkohol am Steuer warnt, er wäre sein Amt vom einen auf den anderen Tag los.

Alle machen Fehler, soviel ist sicher. An Politiker - vor allem an Ministerinnen und Minister - werden besonders strenge Maßstäbe gelegt, weil sie eine Vorbildfunktion haben. Im besten Fall leben sie auch das, was sie fordern. Redmann hat das in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht getan.