Der Abgeordnete Alexander King und die Krankenschwester Josephine Thyrêt sollen erste Vorsitzende des Berliner Landesverbandes des Bündnis' Sahra Wagenknecht (BSW) werden. Beide kandidieren bei der Gründungsversammlung des Landesverbandes am Sonntag in Berlin-Adlershof für eine Doppelspitze, wie ein Parteisprecher mitteilte.

Die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte ihre Partei im Januar dieses Jahres gegründet. Nach und nach bilden sich seitdem BSW-Landesverbände. Der Berliner Landesverband ist nach Angaben eines Parteisprechers der fünfte.

Zur Gründungsversammlung kommen den Angaben zufolge die rund 80 BSW-Mitglieder in der Hauptstadt im Theater Ost in Adlershof zusammen. Die Veranstaltung soll zu Beginn für Medienvertreter zugänglich sein, danach will das Berliner BSW rund eineinhalb Stunden intern tagen. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit den neu gewählten Landesvorsitzenden geplant.