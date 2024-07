Nach einer Gerichtsentscheidung zum Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat die Grünen-Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann ihre Niederlage eingeräumt und das Gericht kritisiert. "De facto kann die Senatsumweltverwaltung jetzt mit dem Bau des Zauns und der Tore in unserem Park beginnen", sagte Herrmann der Tageszeitung "Taz" am Dienstag.

Sie könne die Argumentation des Gerichts nicht nachvollziehen, weil die Bezirke so der "politischen Willkür vonseiten des Senats ausgeliefert" seien.