Sabine Behrens Berlin Dienstag, 16.07.2024 | 11:52 Uhr

Wieder die falschen Prioritäten gesetzt. Herabsetzen von Standards in den vorgesehenen Bereichen bedeutet Sparen, weniger Leistung für Hilfsbedürftige und Kinder. Orientierung an Fallzahlen in anderen Bundesländern ? Als ob der Bedarf überall der gleiche wäre? Gerade dort, wo präsentiert investiert werden muss?

Was für Dilettanten sitzen eigentlich in der Berliner Landesregierung !

Ich "freue" mich auf die nächsten Wahlen.