Der Berliner Queer-Beauftragte Alfonso Pantisano will sich von Morddrohungen gegen seine Person nicht einschränken lassen. "Es ist wichtig, dass wir uns nicht einschüchtern lassen", sagte er dem rbb am Samstag. Derzeit gebe es politische Kräfte, die das Land destabilisieren wollten, erklärte Pantisano. "Das werde ich nicht zulassen, so lange wie ich eine Stimme habe."