Gret Montag, 22.07.2024 | 10:49 Uhr

Der Senat soll lieber dafür sorgen, daß es ein besseres Angebot an erschwinglichen Mietwohnungen gibt!

Angebot und Nachfrage bestimmen in einer Marktwirtschaft den Preis. Das weiß jedes Kind.

Aber lieber bemäntelt man sein eigenes Versagen mit solchen propagandistischen Aktionen, die NICHTS an der grundlegenden Misere des nicht ausreichenden Angebots von preiswerten Wohnungen ändern werden.

Peinlich!