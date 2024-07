Heidekind Heide Dienstag, 02.07.2024 | 21:50 Uhr

"Der Brandenburger Verkehrsminister ...." ... " will die Landesregierung in Brandenburg" .... "Verkehrsministerium in Potsdam"

Was hat Berlin damit zu tun?

Sicher sind die Dinger in Brandenburg auch stellenweise ein Problemchen - aber nicht in den Masse wie in der Boomtown. Also ist der Ansatz hier erstmal nicht schlecht.