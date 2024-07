Lausitzer Hoyerswerda Mittwoch, 17.07.2024 | 17:16 Uhr

"Tolles Vorbild" kann man da nur sagen. So einer möchte wirklich der neue Ministerpräsident in Brandenburg werden. Sieht eher am fehlenden geeigneten Personal in der cdu-Brandenburg aus, weil er trotzdem antreten möchte.