Ilsestraße in Berlin-Neukölln wird ab August zur Fahrradstraße umgebaut

Die Ilsestraße in Berlin-Neukölln wird zur Fahrradstraße. Die Umbauarbeiten beginnen im August, teilte der Bezirk am Dienstag mit. Der Umbau ist Teil des Verkehrskonzepts Körnerkiez, in dem die Ilsestraße liegt. Sie verläuft westlich entlang des Körnerparks.