Sollte "begleitetes Trinken" für 14- bis 16-Jährige verboten werden?

In Begleitung einer sorgeberechtigten Person dürfen Jugendliche ab 14 Jahren Bier, Wein oder Sekt trinken - auch in Gaststätten oder in der Öffentlichkeit. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das verbieten. Was denken Sie?