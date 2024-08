Bild: dpa-Bildfunk/Rolf Vennenbernd

Wenn man die alte Bundesrepublik in einen Raum gießen könnte, so sähe er aus: der verlassene Kanzlerbungalow in Bonn, heute denkmalgeschützt. Ihn verlässt Gerhard Schröder im Sommer 1999, um fortan von Berlin aus zu regieren. Am 20. Juni 1991 hatte der Bundestag mit einer knappen Mehrheit von 338 zu 320 Stimmen für den Umzug in die alte neue Hauptstadt gestimmt. Nach Schröders Weggang steht der Bungalow leer - heute kann man ihn besichtigen.