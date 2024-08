Matti Berlin - Rudow Montag, 19.08.2024 | 10:42 Uhr

Eigentlich ein Witz - so ziemlich die gesamte Berliner Verwaltung ist ständig überlastet.

Schauen Sie mal in die Amtsstuben, was da rumgegammelt und ausgesessen wird.

Bezahlt von den Bürgern mit Steuergeld.

Absolutes Einstellungsstopp für 5 Jahre.

Es wird garantiert nur billiger und auch nicht noch

langsamer.

Entschuldigen Sie den Sarkasmus- aber es ist leider wahr.