Nach langem Streit ist für die Bewohner eines Wohnblocks in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte nach Angaben des Bezirksamts eine Lösung gefunden. Wie Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) am Freitag mitteilte, musste das Bezirksamt aus rechtlichen Gründen den Abriss des Gebäudekomplexes in der Habersaathstraße 40-48 genehmigen.