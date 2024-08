Auf die SPD-Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg hat es in der Nacht zu Donnerstag eine Farb-Attacke gegeben.



Das Willy-Brandt-Haus wurde mit roter Farbe besprüht. Wie auf Fotos zu sehen ist, wurden auch rote Dreiecke und der Spruch "Stop the Genocide" aufgesprüht. Das deutet auf einen propalästinensischen Hintergrund hin. Das Dreieck mit der Spitze nach unten gilt als Symbol der Hamas, die so ihre Feinde markiert.