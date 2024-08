Die Bezirksbürgermeisterin von Pankow, Cordelia Koch (Grüne), stellt den Abriss des Jahn-Stadions in Prenzlauer Berg infrage. In der derzeitigen Haushaltslage stehe alles zur Debatte, und es sei "ziemlich fraglich, ob das der richtige Zeitpunkt für den Abriss ist", sagte Koch dem rbb. Die Frage des Gebäudes müsse hinten angestellt werden, "und das, was wir am meisten brauchen, muss auch zuerst kommen", sagte sie mit Blick auf den geplanten Sportpark um das Stadion herum.