Bei einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde (Lichtenberg) ist ein Mensch ums Leben gekommen.



In der Rhinstraße brannte es im ersten Geschoss eines zehnstöckigen Wohngebäudes, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte waren gegen 1:30 am Montag von Anwohnern alarmiert worden. Vor Ort hätten die Einsatzkräfteaus der brennenden Wohnung geholt und wiederbelebt - allerdings ohne Erfolg, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nähere Angaben zu der Person und zur Brandursache gab es zunächst nicht.