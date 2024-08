Asylverfahren in Brandenburg dauern deutlich kürzer

Asylverfahren werden an Brandenburger Verwaltungsgerichten schneller entschieden als im Vorjahr. Die durchschnittliche Verfahrensdauer sei von knapp 35 Monaten im zweiten Quartal 2023 auf knapp 24 Monate im zweiten Quartal 2024 gesunken, teilte das Justizministerium am Montag mit. 2022 seien es noch gut 38 Monate gewesen. Damit liegen die Verwaltungsgerichte in Brandenburg nun knapp über dem Bundesdurchschnitt.