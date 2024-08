Man habe durch die Recherche von "Correctiv" am Montag davon erfahren und sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die womöglich Betroffenen seien informiert worden, eine interne Klärung möglicher Ursachen laufe. Zudem habe man die Staatsanwaltschaften in Berlin und Karlsruhe informiert. Die Ermittler in Berlin sind für die im Januar gegründete Partei zuständig, die in Karlsruhe für den als Vorläufer im Herbst eingetragenen Verein BSW.