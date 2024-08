Der Bürgermeister von Zehdenick (Oberhavel), Lucas Halle (SPD), ist mit sofortiger Wirkung vom Amt zurückgetreten.

Als Grund gab der 27-Jährige bei Facebook "persönliche Gründe" an. Momentan habe er leider nicht die nötige Kraft, um die Stadt so zu vertreten, wie es in diesen herausfordernden Zeiten erforderlich sei.