Bürger-Ost Spreewald Mittwoch, 14.08.2024 | 14:38 Uhr

Sollte es in diesem Land doch noch eine echte Justizia geben?

Denn das, was die Bundesinnenministerin ohne die Hinzuziehung der Gerichtsbarkeit da selbstherrlich festlegte, erinnerte mich als EX-DDler sehr an die Zeit, als der SPUTNIK verboten wurde. Zum Glück haben wir in der BRD noch die Gewaltenteilung. Eine davon ist die Judikative, welche der Legislative nun die Grenzen (vorerst) aufzeigte.