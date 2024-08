Der Landkreis Oberhavel investiert weiter in seine Schulen. Das sagte Kreis-Bildungsdezernent Holger Mittelstädt dem rbb auf Nachfrage.

In den vergangenen Jahren seien bereits mehr als 100 Millionen Euro in den Schulbau investiert worden. "Und auch in den nächsten Jahren werden wir einen dreistelligen Millionenbetrag investieren, um unsere Schulen fit zu machen und neue zu bauen", so Mittelstädt.