Verbot von Gender-Sternchen an Berliner Schulen kommt erst 2026

Do 15.08.24 | 14:15 Uhr

Das Verbot von Gender-Sternchen und anderen Sonderzeichen an Schulen soll in Berlin erst in zwei Jahren umgesetzt werden. Zum Schuljahresbeginn 2026 werde das den Lehrerinnen und Lehrern entsprechend mitgeteilt, antwortete der Senat auf eine Anfrage des Abgeordneten Alexander King (BSW). Zur konkreten Einhaltung der Regeln müsse es noch Abstimmungen geben. Hintergrund für die Regelung ist ein Beschluss der Kultusministerkoferenz (KMK).