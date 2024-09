Mehrere Organisationen und Initiativen fordern, dass das Land Berlin auch weiterhin das Mittagessen an Grundschulen zahlt. Das verlangen u.a. der Ernährungsrat Berlin, der Landesschülerausschuss, der Kinderschutzbund Berlin und die Verbraucherzentrale Berlin in einem offenen Brief an den Senat.



Dass Politiker der Regierungsparteien CDU und SPD das kostenlose Essen infrage stellen würden, sei kurzsichtig und unangemessen. "Eine vollwertige Ernährung, insbesondere in den frühen Entwicklungsphasen der Kinder, ist die Grundlage einer gesunden Entwicklung und für Chancengleichheit in Bildung und Teilhabe."