Zum ersten Mal seit Jahren ist die Zahl der Kinder in Berlin gesunken, die in Kitas betreut werden. Zum Stichtag 1. März 2024 besuchten 169.449 Kinder in Berlin Kitas, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es noch 171.686 Kinder. 2015 wurden lediglich 146.583 Kinder in Berliner Kitas betreut.