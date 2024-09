Radfahrende können bald schneller durch die Potsdamer Innenstadt fahren: In der Breiten Straßen werden in den kommenden Wochen die Ampeln so geschaltet, dass Radler eine grüne Welle und freie Fahrt haben. Das hat Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwochabend auf Nachfrage in der Stadtverodnetenversammlung angekündigt.