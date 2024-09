Der Bildungsausschuss des Brandenburger Landtages hat am Mittwoch über eine Veranstaltung zur Landtagswahl am Marie-Curie-Gymnasium in Wittenberge (Prignitz) mit Direktkandidaten debattiert.

Zu der Diskussionsveranstaltung in der vergangenen Woche hatten die Schulleitung und der Arbeitskreis der Stadt- und Kreisjugendringe die AfD nicht eingeladen, die Inhalte des AfD-Wahlprogramms wurden durch einen Sozialarbeiter, der CDU-Mitglied ist, dargestellt.