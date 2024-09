Stimmen aus Berlin und Brandenburg - Reaktionen auf Thüringen und Sachsen: BSW und AfD feiern, Wegner kritisiert eigene Partei

So 01.09.24 | 22:33 Uhr

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell | 01.09.2024

Die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vom Sonntag standen in Brandenburg unter besonderer Beobachtung. Hier wird am 22. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD und das BSW waren die Gewinner - so fielen die Reaktionen in Brandenburg und Berlin aus.

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sind in Brandenburg - drei Wochen vor der Landtagswahl - auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Der AfD-Landesvorsitzende René Springer hat von "überragenden Ergebnissen" für seine Partei gesprochen. Die Politik der Ampel-Koalition im Bund sei abgestraft worden. "Das zeigt, dass diese Politik keiner mehr will. Und das wird auch Auswirkungen auf Brandenburg haben. Ministerpräsident Dietmar Woidke hat die Ampel-Politik so mitgetragen, wie wir sie in Berlin jahrelang erleben mussten. Und das werden die Wähler am 22. September auch quittieren", sagte Springer rbb24 Brandenburg Aktuell.

CDU: Krachende Niederlage für Ampel

Ähnlich hat sich auch CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann geäußert. Er nannte die Wahlergebnisse eine "krachende Niederlage für die Ampel-Parteien. "Die Leute sind unzufrieden mit dem Chaos der Ampel-Regierung und haben da ein klares Zeichen gesendet. Wenn man die Ampel abwählen muss, dann hat man dazu in drei Wochen die Chance, nämlich in Brandenburg bei der Landtagswahl", so Hoffmann. "Die CDU Brandenburg steht als anständiges Gegenmodell zum Ampel-Murks bereit, Verantwortung zu übernehmen und für eine andere Politik zu sorgen."

SPD hofft, dass "alle demokratischen Kräfte sich hinter Woidke stellen"

SPD-Generalsekretär David Kolesnyk hofft seinen Worten zufolge dagegen, dass sich die demokratischen Kräfte in Brandenburg jetzt hinter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) versammeln. "Dietmar Woidke ist hier das Bollwerk für die Demokratie. Er ist derjenige, der für einen klaren Kurs und Stabilität im Land sorgt. Und da haben wir jetzt drei Wochen lang Zeit, die Leute davon zu überzeugen. Die AfD ist in den Umfragen in Reichweite für uns und wir wollen wie vor fünf Jahren es schaffen, auf diesem Schlussspurt die AfD zu überholen und dafür sorgen, dass Brandenburg in den guten Händen von Dietmar Woidke bleibt", erklärte Kolesnyk. Die anderen Kandidaten hätten weder Erfahrung noch Ideen für Brandenburg.

BSW hofft auch auf ein "sehr gutes Wahlergebnis"

Brandenburgs BSW-Landeschef Robert Crumbach wertete die Ergebnisse seiner Partei in Sachsen und Thüringen als riesigen Erfolg, der Rückenwind für die Wahl in Brandenburg gebe, wie er sagte: "Das lässt uns hoffen, dass wir in Brandenburg auch ein sehr gutes Ergebnis bekommen. Das ist Ansporn, weiterzumachen, hart zu kämpfen, damit es dem Land besser geht, damit wir auch hier im Landtag vernünftige und sozial gerechte Politik machen können." Die Ergebnisse zeigten, wie groß die Lücke im politischen System sei, die auch in Brandenburg zu spüren sei.

Linke hofft auf anderen Wahlausgang

Von einem "bitteren Ergebnis" für ihre Partei sprach dagegen die Linken-Landesvorsitzende Katharina Slanina. Sie hoffe, dass das Ergebnis für die Linke in Brandenburg anders ausfallen werde: "Wir sind hoch motiviert, was den Wahlkampf angeht, und wir werden da auch nicht aufgeben, bis zum letzten Tag zu kämpfen, weil wir ganz fest davon überzeugt sind, dass es eine soziale Stimme im Landtag in Brandenburg braucht, und dafür stehen wir."

Grüne: "Historische Zäsur für die Demokratie"

Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Brandenburg, Antje Töpfer, nannte die Wahlergebnisse eine "historische Zäsur für die Demokratie". Eine stabile und demokratische Regierungsbildung werde in Thüringen und Sachsen sehr schwer, sagte Töpfer rbb24 Brandenburg Aktuell. "Das zeigt auch für Brandenburg, wie wichtig es ist, dass es starke Grüne gibt. Ich spüre gerade in den letzten Wochen viel Verunsicherung, viel Sorgen bei den BrandenburgerInnen vor Spaltung und vor Populismus, auch durch SPD und CDU. Und deshalb ist es wichtig, Grün zu wählen, weil wir für Zusammenhalt stehen, für Miteinander und geben Menschen eine Stimme, die sich für Toleranz und Vielfalt einsetzen." "Wir müssen jetzt entschlossen handeln und in den kommenden Wochen alles geben, um den Brandenburgern eine vernünftige Alternative zu bieten", teilte der Spitzenkandidat der Freien Wähler, Péter Vida, am Wahlabend mit. Seine Partei folge "weder dem grünen Zeitgeist noch der blauen Enttäuschung". Stattdessen setzten die Freien Wähler auf gesunden Menschenverstand, um Brandenburg besser zu machen.

Wegner kritisiert nach Landtagswahlen Kurs der CDU

Unterdessen hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) mit Blick auf das Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen den Kurs der CDU kritisiert. "Die Ergebnisse der CDU bieten keinerlei Anlass zur Beschönigung. Wir müssen uns ehrlich fragen, warum es uns nicht gelungen ist, mehr Menschen von unserer Politik zu überzeugen", sagte Wegner dem "Tagesspiegel". Laut Hochrechnungen hat die CDU in Thüringen leicht zugelegt und hinter der AfD den zweiten Platz erreicht. In Sachsen liegt die CDU mit leichten Verlusten nur knapp vor der AfD. Mit Blick auf die Wahlerfolge der AfD sprach Wegner von Sorgen um dieZukunft der Demokratie. "Diese Wahlergebnisse zeigen auf erschütternde Weise, dass sich viele Menschen in unserem Land nicht mehr von den demokratischen Parteien der Mitte vertreten fühlen. Dies ist ein Weckruf, den wir nicht ignorieren dürfen. Vielleicht der letzte."