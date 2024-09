Die Konkurrenten haben zurückgezogen, Friedrich Merz ist nun der einzige Kanzlerkandidat der Union. Unterstützung erhält er aus der CDU in Berlin und Brandenburg - auch wenn nicht in allen Punkten Einigkeit herrscht.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat seine Partei aufgerufen, jetzt geschlossen mit dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz in den kommenden Bundestagswahlkampf zu gehen. Die Union habe mit Merz, Markus Söder und Henrik Wüst drei starke Kandidaten gehabt. Wüst und Söder hätten sich nun entscheiden, Friedrich Merz zu unterstützen, sagte Wegner am Rande eines Bezirksbesuchs in Treptow-Köpenick.

"Unser Ziel ist es, die Bundesregierung abzulösen", so der Regierende Bürgermeister. Er selbst wolle sich in die parteiinternen Wahlkampfvorbereitungen vor allem mit "den Themen einbringen, die große Städte bewegen".