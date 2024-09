Matthias FF Montag, 09.09.2024 | 17:44 Uhr

"Was schlägt Frau von der Leyen in Europa vor ?"

Diese Frage stelle ich mir auch schon eine Weile insbesondre weil ja ihr Parteikollege/vorsitzender immer wieder europäisches Recht als Argument für seine Vorschläge in Richtung Ampel erwähnt.

Was tut denn seine Parteikollegin dafür dieses Recht durchzusetzen? Hat sie nicht den längeren Hebel als die deutsche Regierung? Hat Hr. Merz auch mit ihr in seiner "charmanten" Art mal darüber geredet