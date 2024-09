Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Brandenburg erhält Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) Unterstützung von Sachsens CDU-Regierungschef Michael Kretschmer.

Wichtig sei, dass die erste politische Kraft im Land eine demokratische Partei ist, sagte Kretschmer bei einem gemeinsamen Termin in Cottbus am Freitag. Es dürfe nicht ausgehen wie in Thüringen, wo die AfD stärkste Kraft geworden ist.