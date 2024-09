Potsdamer Medienpreis an Tusk und Osmani-Sadriu verliehen

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und die Präsidentin der Republik Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, sind mit dem Potsdamer "M100 Media Award" geehrt worden. Die undotierte Auszeichnung wurde am Donnerstagabend in der Orangerie Sanssouci in Potsdam verliehen.

Altbundespräsident Joachim Gauck und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) hielten die Laudationes.