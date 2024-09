Die Partei Werteunion hat in Berlin einen Landesverband gegründet. Es gehe darum, eine bürgerlich-konservative Politik in der Hauptstadt und in Deutschland anzubieten, sagte der neu gewählte Landesvorsitzende Bernd Pfeiffer in Berlin.

Zur Gründung des Landesverbands kam auch der Bundesvorsitzende der Partei und frühere Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen.