Lisa Rehle Berlin Samstag, 05.10.2024 | 18:18 Uhr

Es ist unglaublich, dass immer an der Kultur gespart wird. Nur 10% der KünstlerInnen verdienen jährlich im Schnitt über 12.000€, wie sollen sie denn bei den Mietpreisen und Lebensmittelpreisen existieren? Man könnte an so vielen Stellen sparen, um die minimalen Einkünfte der KünstlerInnen beizubehalten. Pro Ausstellung gibt es in Berlin 400€, die Arbeit und Produktionskosten pro Werk liegen sicherlich weit darüber! Unfair ohne Ende.