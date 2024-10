Dahmsdorfer Müncheberg Donnerstag, 24.10.2024 | 14:14 Uhr

Ich weis gar nicht was an der Bezahlkarte diskriminierend ist. Mit der Bezahlkarte können die Inhaber mehr als 50,00 € Bargeld abheben. An der Supermarktkasse können damit bis 200,00 € Bargeld abgehoben werden. Habe ich selbst an einer Supermarktkasse gesehen. Also bitte keine Aufregung.