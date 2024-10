Bei der Suche nach einem Konzept für das verfallene Areal am Bogensee haben sich inzwischen viele Projektentwickler und mögliche Investoren gemeldet. In den vergangenen Monaten seien rund 100 Anfragen bei der Gemeinde Wandlitz, dem Landkreis Barnim und dem Land Berlin eingegangen, teilte die Gemeindeverwaltung in Wandlitz mit. "Diese sind von unterschiedlichster Art und Qualität und müssen im Laufe des weiteren Prozesses genauestens auf ihre Seriosität geprüft werden."