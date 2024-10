Mbrw Betlin Mittwoch, 02.10.2024 | 15:46 Uhr

Vor soviel Mut kann man nur den Hut ziehen. Gleichzeitig zeigt uns das, dass wir wieder in einem Land leben in der jeder im öffentlichen Raum Angst haben muss, einfach, weil man die rechte Gesinnung, die dieses Land schon einmal in den Abgrund gerissen hat, ablehnt. Vor 20 Jahren hatte ich das noch für absurd gehalten. Jetzt ist es die Realität. Der Mob bestimmt wieder was man zu denken hat. Fürchterlich. Beschämend.