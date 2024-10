Werner (Das Original) Montag, 21.10.2024 | 12:55 Uhr

Das Projekt war doch ein voller Erfolg: So hat der Senat wertvolle 1,5 Jahre gewonnen, in denen nicht über sinnvolle ÖPNV-Ergänzungen gesprochen wurde, die zwangsläufig den Autos etwas Straßenraum wegnehmen würden. Stichwort Straßenbahnausbau, funktionierende Vorrangschaltungen an Ampeln, Busspuren etc. pp.