Nachdenklich in Brandenburg Mittwoch, 13.11.2024 | 17:10 Uhr

Nein, ein limit ist nicht diskriminierend, es entspricht der Realität. Wir sollten uns in der Asylpolitik ein Beispiel an Dänemark nehmen. Da gibt es harte Linien, um das soziale und wirtschaftliche Gleichgewicht zu halten. Ein bargeldlimit hier ist okay, um als asylsuchender ein gutes leben zu haben, aber das geld auch nur hier zielgerichtet einzusetzen.