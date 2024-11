Moritzine Brandenburg Land Mittwoch, 06.11.2024 | 21:21 Uhr

Scholz ein guter Mann…kann man geteilter Meinung sein. Er hat keinen Zuspruch mehr in der Bevölkerung und zieht sein Ding durch. Er sollte den Weg für Neuwahlen freigeben. Zwar keine gute Zeit…Trump…aber weiter so? Eigentlich keine Option. Scholz…eine mehr als blasse Person. Von einem Kanzler erwarte ich mehr, an Präsenz, Stellungnahmen und mehr.