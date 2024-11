Eine große Unterkunft für Geflüchtete wird am Montag in Berlin-Lichtenberg eröffnet. Perspektivisch sollen in dem Hotel an der Landsberger Allee bis zu 1.200 Menschen untergebracht werden.

In einem ersten Schritt werden es laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten um die 780 Geflüchtete sein, die vor allem aus der großen Notunterkunft Tegel umziehen, darunter viele Ukrainer. Parallel werde damit begonnen, unter anderem mit Küchen auszustatten, hieß es weiter.