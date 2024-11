damarco ffo Mittwoch, 13.11.2024 | 15:31 Uhr

Demnächst sind die Behältnisse für Sprühsahne im Supermarkt ausverkauft. Dafür gibt es schon lange so genannte Cracker um das Gas in Ballons abzufüllen. Das Problem verlagert sich nur auf den Supermarkt so wie es Ursprünglich begonnen hat bevor es populär wurde.



Wie kein Klimaaspekt in dem Thema obwohl das Gas 265 mal Klimaschädlicher ist als CO2.