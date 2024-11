Bild: Picture Alliance/AP/Ebrahim Noroozi

Am Dokumentationszentrum Berliner Mauer in der Bernauer Straße stecken bei der zentralen Gedenkveranstaltung am Samstag Menschen bunte Rosen in die Mauerschlitze. Jugendliche aus mehreren europäischen Ländern und Vertreter internationaler Freiheitsbewegungen waren zum Gedenken in die Stadt gereist.