„ Brandenburger Grüne blicken nach vorn - von außerhalb des Parlaments“

Der Fall konnte kaum tiefer sein - von der Regierungsbank direkt in die außerparlamentarische Opposition: Bei der Landtagswahl bekamen die Bündnisgrünen viel weniger Stimmen als erwartet, gewannen nicht eine Direktkandidatur – nicht einmal im so vermeintlich grün-gewogenen Potsdam. Dass die Grünen in Brandenburg es nicht einmal als Oppositionspartei in den neuen Landtag geschafft haben, ist ein enormer Rückschlag für die Partei. Viel Zeit zum Durchatmen und Wundenlecken hat sie aber nicht, steht doch im Februar schon die vorgezogene Bundestagswahl an.