Lucifer’s Friend Dienstag, 12.11.2024 | 12:33 Uhr

Na? Wechseln sie wieder jede Minuten ihren Nick? Man erkennt sie trotzdem an ihren rechtsextremen Fake News.



Die 900 Milliarden sind frei erfunden und die Radwege in Peru wurden bereits vor Dezember 2021 unter Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der cSU bewilligt.



So schnell fällt ihr Lügengebilde und rechtsextreme -propaganda in sich zusammen.