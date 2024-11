Mart Berlin Samstag, 23.11.2024 | 10:13 Uhr

Man kann bei dem Klima wohl davon ausgehen, dass Rüstungsproduktion künftig weder in Brandenburg noch in Thüringen erfolgen wird (jedenfalls was Investitionen in die Zukunft betrifft).



Wie wohl übrigens auch Maschinenbau, Automobil (außer Tesla), Halbleiter, Chemie, (erneuerbare) Energie, etc..



Zählen wir in Baku eigentlich bereits zu den (nicht zahlenden) Schwellernländern oder dauert das noch ?