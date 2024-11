herm Dienstag, 19.11.2024 | 14:30 Uhr

"SPD-Fraktionschef Raed Saleh hatte im Juli kritisiert, die Höhe der Gebühr in Berlin sei nicht mehr zeitgemäß und decke nicht einmal die Verwaltungskosten für die Parkvignette ab."

Top, also statt den Quatsch abzuschaffen und Personal für wichtigeres freizusetzen, hält man dran fest und erhöht nur den Preis in Zukunft ein bisschen, damit es sich für die Staatskasse rechnet. So geht Regieren für den Bürger.