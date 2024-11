Detlef Montag, 18.11.2024 | 16:03 Uhr

Wo wir durch die Freigabe weitreichender US-Waffen vor dem 3. Weltkrieg (auch) in Europa stehen, macht sich das gut, am Ende noch einmal "dabei" gewesen zu sein. So positionieren sich CDU-FDP-GRÜNE als bestehende „parteiübergreifende Kriegspartei“ in Deutschland – gemeinsam mit einer abgewählten und ohnehin hochproblematischen US-Regierung.



Das ist in jeder Hinsicht gefährlich und skandalös – ein verlorener Krieg soll so noch einmal massiv eskaliert werden. Die "Kriegsallianz" in Deutschland ist dennoch begeistert und will mit Taurus-Raketen nachziehen.



Na dann ihr 5.500 Neumitglieder, mit einem Parteieintritt in den Abgrund und in den Krieg ...