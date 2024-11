Mehrere Organisationen rufen zu Demo gegen rechts in Potsdam auf

Ein Jahr nach dem sogenannten Potsdamer Treffen rechter Politiker zur Migrationspolitik haben mehrere Organisationen für Montagabend zu einer Demonstration in Potsdam aufgerufen. Die Demonstration soll am Alten Markt stattfinden und um 18 Uhr beginnen. Neben Jugendorganisationen der Grünen, der SPD und der Linken ruft auch Fridays For Futures dazu auf.