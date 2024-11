"Es ist eine so große Enttäuschung für mein Land. Es ist wie ein Albtraum."

US-Wahlnacht in Berlin

Die US-Wahl wurde auch in Berlin gespannt verfolgt – und gefeiert. In der ganzen Stadt haben sich in der Nacht Politik, Wirtschaft, Kultur, Amerikaner und sonstiges Partyvolk getroffen. rbb|24 war dabei.